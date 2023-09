Radosť u Rihanny vystriedali slzy smútku: Rodinná tragédia!

Rihanna (Zdroj: SITA)

Približne pred dvoma týždňami sme vás na Topkách informovali o tom, že barbadoská speváčka a jej partner ASAP Rocky sa tešia z ich druhého potomka. Podľa prvotných informácii sa dvojici narodil ďalší chlapec, ktorého meno však zatiaľ neprezradili.

Radosť v rodine Rihanny však vystriedal šok a smútok. Jej sesternica Tanella Alleyne totiž nečakane zomrela v jej rodnom Barbadose, o čom informovali miestne média. Príčina a ani žiadne ďalšie detaily smrti mladej ženy zatiaľ nie sú známe.

V rodine zosnulej Tanelly však nejde o prvú trgédiu a úmrtie v tak mladom veku. Len pred piatimi rokmi zomrel jej brat Tavon po tom, čo bol postrelený. V minulosti zomrela jej sestra Taneisha, ktorá mala len 14 rokov. To, či sa pohrebu zúčastnila aj slávna Rihanna, zatiaľ nie je známe. Avšak podľa medializovaných informácii na poslednej rozlúčke zaznela jej emotívna pieseň Lift Me Up.