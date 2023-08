Režisér Priateľov skritizoval známu herečku: Chcel ju nahradiť... Nebola vtipná!

(Zdroj: Warner Bros. Television)

NEW YORK - Aj napriek tomu, že seriál Priatelia sa nezmazateľne zapísal do sŕdc miliónov fanúšikov po celom svete, stále sa nájdu kritické ohlasy na niektoré postavy. Najnovšie sa k nim pridal tak trocha nečakane aj režisér tohto počinu James Burrows (82). Ten poslal jednej z herečiek pomerne tvrdý odkaz.

Ikonický seriál, ktorý mapoval život zábavnej šestice priateľov, môžu slovenskí diváci sledovať v televízii aj v súčasnosti. Jednou z hlavných postáv bol aj Ross Geller. Toho si zahral David Schwimmer a vedľa neho sa vystriedalo viacero žien.

Jednou z nich bola Emily Waltham, s ktorou sa v seriáli aj oženil. Túto postavu stvárnila britská herečka Helen Baxendale, ktorá však zrejme vadila samotným tvorcom tohto seriálu, konkrétne režisérovi Jamesovi Burrowsovi.

Helen Baxendale (v strede) v seriáli Priatelia (Zdroj: National Broadcasting Company (NBC))

Ten v rozhovore pre Daily Mail priznal, že pracovať s Baxendale bolo pre neho náročné. „Bola milá, avšak nebola vtipná. Schwimmer v nej nemal parťáka. Bolo to ako tlieskanie s jednou rukou," povedal režisér, ktorý priznal aj to, že keby to bolo možné, tak by ju v seriáli nahradil.

„V sitkomoch alebo romantických komédiách je veľmi dôležité, aby bol človek vtipný. Zistili sme, že každá nová priateľka musí byť rovnako vtipná, ako bola Rachel. Často však nemôžete obsadiť niekoho nového, pretože máte deadline a musíte brať do úvahy logistiku. Potrebujete niekoho, kto ľudí rozosmeje. Niekedy spustíte kamery a jednoducho to nefunguje. Ak je to v prípade niekoho, kto má malú úlohu, tak je to veľmi rýchle zbohom," priblížil nakrúcanie.

James Burrows (Zdroj: Profimedia)