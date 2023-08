Talianska herečka vyráža krásou dych: Keď pózovala fotografom... TOTO by mnohé ženy určite nedali!

Caterina Murino (Zdroj: profimedia.sk)

Medzinárodný filmový festival v Benátkach je udalosťou, ktorá do Talianska každoročne priláka množstvo známych tvárI. Na červenom koberci sa pravidelne predvádzajú krásne modelky a hviezdy filmového plátna v róbach a zaujímavých outfitoch.

Pozornosť bulvárnych fotografov si ešte pred slávnostným otváracím ceremoniálom stihla užiť talianska herečka Caterina Murino. Tá pred nich predstúpila v pekných šatách, ktoré dokonale kopírovali siluetu jej postavy.

Krásna umelkyňa sa dala nahovoriť aj na poriadne odvážny krok. S fotografmi sa totiž presunula na pláž, kde sa bez problémov hodila do piesku a vĺn. No, a povedzme si úprimne, toto by mnohé ženy skrátka nedali!

Caterina Murino (Zdroj: profimedia.sk)