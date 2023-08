Sexbombu Pamelu Anderson prepadla doma POSADNUTÁ FANÚŠIČKA: Šialené, čo sa tam dialo!

Pamela Anderson (Zdroj: Profimedia)

MALIBU - To muselo byť hrozné! O Pamele Anderson (56) roky snívali mnohí muži. Popularita a záujem verejnosti však so sebou prinášajú aj isté nepríjemnosti. Svoje o tom vie aj slávna herečka, ktorá v najnovšom rozhovore porozprávala o desivom zážitku so stalkerkou.