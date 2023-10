Pamela Anderson (56) v spoločnosti BEZ MEJKAPU: Smutný DÔVOD, prečo sa prestala líčiť!

Pamela Anderson prišla do spoločnosti bez mejkapu. (Zdroj: SITA)

Keď sa Pamela Anderson objavila na parížskom Fashion Weeku bez mejkapu, mnohí neverili vlastným očiam. Sexbomba 90. rokov si však za svoju odvahu vyslúžila pozitívne ohlasy - tvár bez líčidiel sa totiž na červenom koberci príliš nenosí. V prípade blondínky však nejde o výmysel, ktorým sa snaží na seba pútať pozornosť.

(Zdroj: Profimedia)

Herečka priznala smutný dôvod, prečo na mejkap prakticky zanevrela. V rozhovore pre magazín Elle prezradila, že v roku 2019 zomrela jej mejkap arstistka Alexis Vogel na rakovinu pŕs. „Bola najlepšia. A odvtedy, ako keby som cítila, že bez Alexis je pre mňa lepšie nenosit mejkap,“ priznala Anderson s tým, že je to zároveň oslobodzujúce, zábavné a trochu rebelské, pretože robí presný opak toho, čo robia ostatní.

„Myslím, že keď stárneme, všetci začneme vyzerať trochu srandovne. A pri pohľade do zrkadla sa tak trochu smejem sama sebe a hovorím: Wau, to ako fakt? Čo sa to so mnou deje? Je to taká cesta,“ dodala. Čo hovoríte na jej nenalíčenú tvár vy?

Pamela Anderson (Zdroj: SITA)