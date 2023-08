Smutná správa: Zomrel člen (†72) legendárnej kapely... Tento hit pozná každý!

Zomrel hudobník Bernie Marsden. (Zdroj: pixabay)

Smutnú správu zverejnil David Coverdale v piatok ráno na sociálnej sieti Instagram. „Dobré ráno... Práve som sa zobudil na hroznú správu, že môj starý priateľ a člen Whitesnake Bernie Marsden zomrel,“ informoval fanúšikov. „Moje úprimné myšlienky a modlitby smerujú k jeho milovanej rodine, priateľom a fanúšikom. Bol to skutočne zábavný, nadaný muž, ktorého som mal tú česť spoznať a zdieľať s ním pódium. Odpočívaj v pokoji, Bernie,“ dodal.

Bernie Marsden bol zakladajúcim členom skupiny Whitesnake, s kapelou hral od roku 1978 do 1982. Bol tiež spoluautorom niekoľkých slávnych hitov, ako napríklad Fool For Your Loving či Here I Go Again. Druhý z menovaných ešte v roku 2018 dosiahol 6 miliónov prehratí v amerických rádiách. Neskôr však s kapely odišiel a vydal sa vlastnou cestou.

Česť jeho pamiatke!