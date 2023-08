SMUTNÝ osud Donny z Beverly Hills: S deťmi žije v KARAVANE... Nepomohla jej ani mama!

Tori Spelling prežíva veľmi ťažké obdobie. (Zdroj: Profimedia)

V júni tohto roka sa na verejnosť dostala informácia, že Tori Spelling a jej manžel Dean McDermott po dlhých 18 rokoch manželstva idú od seba. Dvojica má spolu 5 detí. A so všetkými bývalá hviezda Beverly Hills 902 10 od svojho bývalého partnera ušla. Najprv prespávali u kamarátov, potom po lacných hoteloch... No zdá sa, že situácia je ešte vážnejšia.

Najnovšie paparazzi fotky totiž napovedajú, že rodinka zakotvila v karavane. Ten však svojou rozlohou nemôže byť pre 6-člennú rodinu dostatočne veľký. Navyše sa v ňom nenachádza ani voda, o sprche či záchode ani nehovoríme. No Tori mala zrejme podstatný dôvod na to, prečo uprednostnila takýto spôsob života, pred spoločným bývaním s manželom.

Čo však verejnosť šokovalo ešte viac, je postoj jej mamy, známej americkej autorky a filantropky Candy Spelling. Len krátko po tom, čo svet obleteli fotky biedneho života jej dcéry, sa totiž na sociálnej sieti pochválila luxusným životom v apartmáne za 47 miliónov dolárov v Century City v Kalifornii.

(Zdroj: Profimedia)

Mnohí preto nešetrili kritikou. „Chcete nechať svoju dcéru a päť vnúčat bývať v karavane? Mali by ste sa hanbiť za to, že ste jej nepomohli emocionálne ani finančne,“ reagoval jeden z fanúšikov a v podobnom duchu zneli aj ďalšie komentáre. Tie by ste však v tejto chvíli pod videom s rozkvitnutou ružou, hľadali na jej profile márne. Po negatívnych komentároch diskusiu zakázala.