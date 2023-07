Moderátorka (46) ako MISS MOKRÉ TRIČKO: Do mora skočila v tričku… Presvitali jej CELÉ PRSIA!

SARDÍNIA - Talianska moderátorka Michelle Hunziker (46) sa koncom marca stala babičkou. Vnúča jej porodila 26-ročná dcéra Aurora, ktorú má so slávnym spevákom Erosom Ramazzottim (59). Blondínka však popiera všetky predstavy o starých mamách. Najnovšie ju paparazzi nafotili ako Miss mokré tričko. Skočila do mora v tričku a presvitali jej celé prsia!

Michelle Hunziker je talianska modelka, herečka a televízna moderátorka švajčiarskeho pôvodu. No do povedomia širokej verejnosti sa dostala predovšetkým ako manželka slávneho Erosa Ramazzotiho. Pár tvorili viac ako 10 rokov a majú spolu dnes už 26-ročnú dcéru Auroru. Práve tá ich v marci spravila starými rodičmi.

Pri pohľade na 46-ročnú Michelle by to však tipol len málokto. Nielen, že vyzerá mladistvo v tvári, ale aj postavičku má ako čerstvá 20-ka. A aj sa tak správa. V týchto dňoch ju totiž paparazzi nafotili na pláži v Sardínii. A krásna plavovláska skočila do mora rovno v tričku. To určite potešilo všetkých prítomných pánov - vyzerala totiž ako Miss mokré tričko. Presvitali jej spod neho nahé prsia!