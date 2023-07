Johnny Depp o pár hodín na Slovensku: Nečakané komplikácie!

„Kvôli nepredvídateľným okolnostiam upíri rušia svoju dnešnú šou v Budapešti. Peniaze za všetky vstupenky budú vrátené v plnej výške. Milujeme a vážime si všetkých fanúšikov, ktorí cestovali z blízka i zďaleka, aby nás videli. Je nám to veľmi ľúto. Úprimne sa ospravedlňujeme,” znie odkaz, ktorý sa včera v súvislosti s náhle zrušeným koncertom kapely objavil na sociálnej sieti Instagram.

Fanúšikovia pod ním vo veľkom začali špekulovať, čo mohlo byť toho dôvodom. Hovorí sa napríklad o problémoch Johnnyho Deppa so zraneným členkom, či o tom, že spevák Alice Cooper má infekciu hrdla a problémy s hlasivkami.

Agentúra Profi Event, ktorá na Slovensku koncert tejto kapely organizuje, v súvislosti s tým zverejnila stanovisko na sociálnej sieti Facebook: „Agentúra nemá od managementu Hollywood Vampires žiadne správy, ktoré by ohrozovali koncert na Slovensku. Posledná komunikácia, bola cca pred polhodinou k už postavenému aparátu a správa znela "looking good my friend" (v preklade vyzerá to dobre, priateľu).”

Tento príspevok sa na Facebooku objavil pred viac ako 19 hodinami. Agentúru sme poprosili o bližšie informácie. Správu budeme aktualizovať.