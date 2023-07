Desivá nehoda známej herečky (63): Autom vrazila do reštaurácie!

Rosanna Arquette totiž autom vrazila do reštaurácie. „Bola to príšerná nehoda. Som vďačná, že sa nikomu nič nestalo. To je hlavné,” uviedla pre The Independent slávna herečka. Vyšetrovanie nehody preukázalo, že v jej krvi neboli zistené drogy ani alkohol. „Bola v šoku z toho, čo sa stalo,” uviedol kapitán hasičskej stanice, ktorá na mieste zasahovala.

Spomínaná reštaurácia a rovnako tak celá budova sú momentálne zatvorené. Stále totiž nie je isté, či herečka svojou nehodou nenarušila statiku.

Nie je to prvýkrát, čo mala Rosanna Arquette desivo vyzerajúcu nehodu. V máji 2022 narazila autom nákladného vozidla. Ani vtedy sa našťastie nikto nezranil.