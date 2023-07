Šokujúca SMRŤ mladého herca (†31): Uplynulo 10 rokov... Dojemné slová jeho slávnej snúbenice!

LOS ANGELES - Bol to pre všetkých obrazovský šok, keď sa 13. júla 2013 dostala na verejnosť správa, že vo veku 31 rokov zomrel herec zo seriálu Glee Cory Monteith. So svojou partnerkou a kolegyňou z úspešného počinu Leou Michele (36) v tom čase plánovali svadbu. Od osudnej chvíle uplynulo už 10 rokov... A na smutné výročie nezabudla ani slávna snúbenica!

Hudobný seriál Glee slavil v časoch svojho vysielania obrovské úspechy. S odstupom rokov by sa však dal nazvať prekliatym. Za posledné roky totiž tragickým spôsobom zomreli už 3 hlavné hviezdy. Presne pred desiatimi rokmi šokovala svet informácia o náhlom úmrtí len 31-ročného Coryho Monteitha, ktorý v počine stvárňoval Finna Hudsona.

Mladého herca, ktorý v tom čase plánoval svadbu so svojou hereckou kolegyňou Leou Michele, našli bezvládne ležať v hotelovej izbe vo Vancouveri. Ako sa neskôr ukázalo, príčinou jeho smrti bola kombinácia heroínu a alkoholu. A ani po toľkých rokoch jeho slávna snúbenica na svoju lásku nezabudla. Na sociálnej sieti Instagram zverejnila dojemnú spomienku.

„Hej ty. 10 rokov. Akoby to bolo včera, no zároveň milión rokov, čo si tu bol. V srdci držím všetky naše spomienky, kde zostanú v bezpečí a nezabudnuteľné. Chýbaš nám každý deň a nikdy nezabudneme na svetlo, ktoré si vniesol do našich životov. Chýbaš mi, veľký chlapec. Verím, že si tam hore našiel Taylora a hráte spolu na bicie,“ napísala herečka k spoločnej fotke.

Taylorom, ktorého v príspevku spomína, myslela hudobníka z Foo Fighters Taylora Hawkinsa, ktorý v marci minulého roka zomrel na zlyhanie srdca. Okrem Coryho Monteitha pred tromi rokmi tragicky zahynula aj predstaviteľka seriálovej Santany, Naya Rivera, ktorá sa utopila pri kúpaní so synom v jazere. A pred piatimi rokmi ukončil svoj život samovraždou predstaviteľ Pucka, Mark Salling. Spravil tak po tom, čo ho obžalovali z pedofílie.