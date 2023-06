Absolútne NEVHODNÝ outfit slávnej Kardashianky: TOTO si obliekla na svadbu? OCH!

LOS ANGELES - Kim Kardashian (42) je známa svojim osobitým štýlom obliekania. Kedysi sa o jej outfity staral exmanžel Kanye West, no od rozchodu si ich už vyberá sama... Alebo s asistenciou stylistov. No najnovšie jej voľba veľmi nevyšla. Na svadbu svojej bývalej asistentky Stephanie Shepherd totiž dorazila v absolútne nevhodnom oblečení!

Kim Kardashian svojimi outfitmi vždy ohuruje. Volí si módne kúsky, ktoré absolútne lichotia jej zvodným krivkám. Niekedy ide o odvážnejšie modely, inokedy siaha po decentnejších. Najnovšie sa jej však nepodarilo nájsť najvhodnejší styling.

V nedeľu sa v Los Angeles vydávala jej bývalá asistentka Stephanie Shepherd. A tmavovláska na veselku dorazila v miniatúrnom čiernom tope, ktorý pripomínal len plavkovú podprsenku a čierna dlhá sukňa mala z prednej strany pikantný detail. Už voľba farby bola krokom vedľa.

Hoci je čierna považovaná za farbu elegancie, spája sa tiež so smútkom a pohrebmi. Preto by svadobní hostia mali siahnúť skôr po iných farbách. A na mieste nebol ani spomínaný detail na sukni. Od úplného vrchu až po spodok bol módny kúsok prestrihnutý a držal pokope len vďaka akýmsi sponám. To však znamenalo, že podnikateľke bolo vidno celé nohavičky. A to rozhodne na takejto spoločenskej udalosti nie je na mieste!

FOTO nájdete TU»