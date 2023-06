Herečka predviedla postavičku v plavkách: Stačí jeden RÝCHLY pohľad a… Chlapi z nej budú ZBESILÍ!

Galéria fotiek (6) Jordana Brewster

Zdroj: Bonton

SANTA BARBARA - Herečka Jordana Brewster (43) sa do povedomia verejnosti dostala predovšetkým vďaka filmom Rýchlo a zbesilo. Tam stvárnila sestru Vina Diesela (55), ktorá si získala srdce Paula Walkera (†40). No po jej najnovších paparazzi fotkách by očarila zrejme ktoréhokoľvek muža na svete. Je na nich totiž v bikinách, v ktorých predviedla svoje tip-top krivky!