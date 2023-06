Titanic po rokoch pochoval ďalšie ľudské životy: YouTuber zverejnil VIDEO z ponorky smrti!

Príbeh Titanicu už roky mnohých priam fascinuje. Inak tomu nebolo ani v prípade pätice, ktorá sa v rámci expedície na ponorke Titan túžila dostať na dno oceána, aby si na vlastné oči mohla pozrieť vrak Titanicu. Žiaľ, nastali komplikácie a celý svet s napätím a nádejou sledoval záchrannú akciu členov posádky. Podľa medializovaných informácií už ale zhasli všetky nádeje...

Známy mexický YouTuber Alan Estrada usporiadal vo štvrtok tlačovú konferenciu, na ktorej odpovedal novinárom na ich otázky. Sám sa podobnej výpravy v minulosti zúčastnil a netajil sa tým, že sa veľmi bál o svoj život.

Prvýkrát sa na túto expedíciu vydal v júli 2021 avšak kvôli istým komplikáciám bola zrušená. O rok neskôr sa na túto dobrodružnú cestu vydal opäť. Tentokrát úšpešne. Hoci tento výlet hodnotí ako niečo veľkolepé, už by si to nikdy nezopakoval. „Bol som si vedomý, že riskujem svoj život. Vedel som, čo sa môže stať,” cituje jeho slová portál elpais.com.

Ako Estrada uviedol, pred nastúpením do Titanu museli členovia posádky podpísať viacero dokumentov. V nich bolo opísané i to, aký risk podstupujú a tiež to, že môžu prísť o život. „Vedeli sme, že ide o neuveriteľne riskantnú expedíciu a že nejdeme do zábavného parku,” povedal k tomu.

Ako Estrada uviedol, celá táto výprava, ak by všetko malo prebiehať hladko, mala trvať osem hodín. Dve hodiny na zostup do hĺbky 3 800 metrov, štyri hodiny na prehliadku vraku Titanicu a dna oceánu a ďalšie dve hodiny na výstup na povrch. „Naša expedícia bola jednou z tých úspešnejších. Tá pred nami trvala zhruba 27 hodín, lebo mali isté problémy,” prezradil.

YouTuber zároveň opísal, ako to vo vnútri ponorky vyzeralo. Podľa jeho slov bola 6,5 metrov dlhá a 2,8 metra široká. Neboli v nej žiadne sedadlá a nedalo sa v nej ani stáť. K dispozícii nebola ani toaleta, len akási "kabínka" so záclonou.

Alan Estrada si sčasti dokonale vie predstaviť, akú beznádej musela posádka pociťovať. Keď bol súčasťou výpravy, zhruba v hĺbke 1 000 metrov taktiež stratili kontakt. Našťastie sa im podarilo komunikáciu obnoviť. Z týchto nepríjemných chvíľ však zverejnil video, ktoré zachytáva dané momenty.