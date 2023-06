Desivé pozadie implózie stratenej ponorky: Experti majú podozrenie na zásadnú chybu v konštrukcii Titanu

Niekoľkodňové pátranie po Titanovi sa skončilo tragicky. Loď americkej pobrežnej stráže objavila vo štvrtok asi 500 metrov od vraku Titanicu trosky, ktoré patria nezvestnej ponorke. To naznačuje, že ponorka mohla v nedeľu utrpieť katastrofickú implóziu pri zostupe k vraku luxusného parníka.

Pôvodne boli obavy, že päť pasažierov na palube môže byť uväznených živých v ponorke, ktorá bola dlhá len 6,4 metra. Cestujúci však po pravdepodobnej implózii netrpeli dlho. Odborníci tvrdia, že implózia nastane v priebehu milisekúnd.

Čo sa presne deje pri podvodnej implózii?

Podvodná implózia je náhly kolaps plavidla, ktoré bolo v hĺbke pod obrovským tlakom.

Implózia sa dá chápať aj ako presný opak explózie: Namiesto stlačenia zvnútra von ide o stlačenie zvonka dnu. Rovnako ako pri výbuchu je nepravdepodobné, že sa zachová veľká časť plavidla a jeho nákladu. Takýto proces implózie je podobný bubline vytvorenej váhou vody.

Nie je jasné, kde a ako hlboko bol Titan, keď k implózii došlo, ale trosky Titanicu ležia takmer 4000 metrov pod hladinou mora. Ponorka bola v prevádzke približne 1 hodinu a 45 minút, keď stratila kontakt.

V hĺbke, kde Titanic leží, je obrovský tlak, asi stonásobok tlaku, ktorý zažívame na povrchu, povedal Rick Murcar, riaditeľ medzinárodného výcviku „National Association of Cave Divers“ pre CNN.

Galéria fotiek () Táto koláž fotografií zobrazuje zľava Shahzada Dawooda, Sulemana Dawooda, Paula-Henriho Nargeoleta, Stocktona Rusha a Hamisha Hardinga

Zdroj: SITA/AP Photo/File

Čo by mohlo byť spúšťačom implózie?

Prevažná väčšina ponoriek a ponoriek operujúcich vo väčších hĺbkach má tlakovú nádobu vyrobenú z jedného vysoko odolného kovu. Oceľ sa zvyčajne používa na tento účel v pomerne malých hĺbkach, okolo menej ako 300 metrov, zatiaľ čo titán je surovina používaná vo väčších hĺbkach. Tlaková nádoba vyrobená z titánu alebo hrubej ocele má zvyčajne guľovitý tvar, aby odolala tlaku, ktorý na ňu pôsobí v hĺbke 3800 metrov – hĺbke, v ktorej leží vrak Titanicu.

Galéria fotiek () Zdroj: SITA/Action Aviation via AP

Výnimkou však bola ponorka Titan, ktorej tlaková nádoba bola vyrobená zo zmesi titánu a kompozitných materiálov - uhlíkových vlákien. Z inžinierskeho hľadiska ide o dosť neobvyklú kombináciu, keďže titán a uhlíkové vlákna majú pri potápaní do veľkých hĺbok dve úplne odlišné materiálové vlastnosti, tvrdí Eric Fusil, profesor elektrotechniky a strojárstva na University of Adelaide pre stránku „The Conversation“.

Titán je napokon flexibilný a dokáže odolať širokému spektru namáhania bez toho, aby po návrate k atmosférickému tlaku zanechal merateľné trvalé napätie. Zmršťuje sa, aby sa prispôsobila tlakovým silám a opäť sa roztiahne, keď sa tieto sily uvoľnia. Kompozit z uhlíkových vlákien je na druhej strane výrazne tuhší a nemá rovnakú elasticitu, hovorí Fusil.

Galéria fotiek () Zdroj: profimedia.sk

Rozdiely medzi materiálmi mohli spôsobiť okamžitú implóziu

Podľa Fusila sa dá predpokladať, že stabilita bola narušená kvôli rozdielom medzi týmito materiálmi. V kompozitnom materiáli mohlo dôjsť k niečomu, čo sa nazýva „delaminácia“, čo viedlo k oddeleniu výstužných vrstiev, povedal Fusil.

To by mohlo spôsobiť poruchu, ktorá by spôsobila okamžitú implóziu z tlaku vody. Za menej ako sekundu by sa loď náhle zrútila zo všetkých strán - bola by tlačená dole hmotnosťou 3800 metrov vysokého vodného stĺpca, vysvetľuje Fusil.

V komentári k pasažierom Titanu, obchodný novinár David Pogue pre CNN povedal: „Viem, že to nie je pre rodiny a manželov veľká útecha, ale zomreli okamžite. Ani si neuvedomovali, že niečo nie je v poriadku."