Detaily smrteľnej nehody slávneho herca (†71): Prvé slová zdrvenej dcéry!

LOS ANGELES - Jej slová vháňajú slzy do očí! Tento týždeň sme vás na topkách informovali o náhlej smrti herca Treata Williamsa (†71), ktorý zahynul pri tragickej nehode. V médiách sa v súvislosti s tým objavili ďalšie detaily nešťastia a umelcovu smrť už komentovala aj jeho milovaná dcéra.

Treat Williams počas svojej kariéry účinkoval vo vyše 120 filmoch a seriáloch. Jednou z najvýraznejších bolo filmové spracovanie muzikálu Vlasy pod taktovkou Miloša Formana. Objavil sa aj v úspešnej filmovej sérii Star Wars. Pred kamerami bol stále aktívny a tešil sa tiež dobrej kondícii a zdraviu.

V pondelok sa vybral na svojej motorke do ulíc a to sa mu žiaľ stalo osudným. Keď chcel v istom momente odbočiť, zrazil sa s automobilom, ktoré šoféroval 35-ročný Ryan Koss. Obaja muži sa údajne poznali z divadla. A spájalo ich tiež to, že navštevovali rovnaký autoservis u muža menom Matt Rapphahn, ktorý bold podľa Daily Mail očitým svedkom nehody.

„Videl som, ako Treat letel vzduchom,” uviedol Matt, ktorý tiež uviedol, že po náraze zostal herec ležať na chodníku a na hlave mal stále prilbu. „Bol pri vedomí a odpovedal na otázky,” dodal. Treat bol potom prevezený do nemocnice vo Vermonte, kde následkom nehody podľahol.

Smrť obľúbeného herca zasiahla mnohých jeho kolegov a fanúšikov. Tým sa najnovšie za slová podpory poďakovala Williamsova dcéra prostredníctvom sociálnej siete Instagram. „Toto je bolesť, akú som v živote nikdy pred tým necítila. Som úplne zdrvená. Ďakujem vám všetky za vaše správy a za to, že nosíte našu rodinu vo svojom srdci počas tohto strašného obdobia,” napísala Ellie.

FOTO: Ellie si bola s otcom veľmi blízka.