Fanúšikovia neverili vlastným očiam: Angelina Jolie zmenená na nepoznanie!

Angelina Jolie (Zdroj: SITA)

V hlavnom meste Francúzska počas minulého týždňa prebiehalo natáčanie filmu Maria. V ňom si zahrá hlavnú úlohu americká herečka Angelina Jolie, ktorá na príprave tohto počinu už poctivo zarezáva.

Biopický film mapuje život jednej z najväčších operných speváčok všetkých čias Marie Callas. Americká sopranistka gréckeho pôvodu však mala veľmi zaujímavý aj osobný život. Ten bol plný romantických príbehov, ale aj osobných tragédii.

Prvé zábery zo samotného natáčania však niektorých fanúšikov slávnej herečky mierne zaskočili. Kvôli svojej úlohe mala hrubé čierne okuliare, na hlave šatku a mnohí mali problém vôbec spoznať, že ide o ňu. Na to, ako Angelina stvárneni slávnu umelkyňu sa už teraz tešia fanúšikovia hudby a aj filmov. To, ako sa jej to podarilo, sa dozvedia budúci rok.

Angelina Jolie (Zdroj: Profimedia)