Dcéra Paula Walkera (†40) šokuje: Mŕtvy otec s ňou takto komunikuje!

V týchto dňoch sa fanúšikovia filmovej série Rýchlo a zbesilo dočkali desiateho pokračovania a túto novinku si v kinách môžu pozrieť už aj slovenskí diváci. Pri tejto príležitosti sa tak opäť spomína aj na Paula Walkera, ktorý bol jednou z hlavných postáv prvých siedmych častí.

30. novembra 2013 však život tohto obľúbeného herca vyhasol pri dopravnej nehode. Jeho smrť bola obrovskou ranou nielen pre jeho rodinu a priateľov, ale aj fanúšikov. Tí si herca nesmierne obľúbili hlavne vďaka spomínanej filmovej sérii.

Azda najviac však Paul chýba jeho jedinej dcére Meadow. Tá má dnes 24 rokov a už viac ako rok je dokonca šťastne vydatá. Mŕtvy otec je však podľa jej vlastných slov stále pri nej a prostredníctvom znamení jej pomáha prekonať náročné chvíle.

„Pre mňa sú to čísla. 4 a 7 boli obľúbené čísla môjho otca. Vždy, keď mám o niečom pochybnosti alebo sa s niekým hádam, tak tieto čísla vidím všade. Takže vždy viem, že je to on," povedala Meadow v rozhovore pre E! News.