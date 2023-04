Slávna herečka odišla z psychiatrie: Má zákaz stretnúť sa so svojím ex!

V posledných rokoch Amanda Bynes pútala pozornosť prevažne negatívnym spôsobom. Istý čas to síce vyzeralo tak, že sa jej život vracia do normálnych koľají, avšak nedávno sa opäť ocitla na dne. Niekdajšia herecká hviezda bojovala so závislosťami a trpí bipolárnou poruchou.

Po rozchode s bývalým snúbencom Michaelom údajne vysadila lieky a v posledných týždňoch ju videli niekoľkokrát v zúboženom stave. Keď sa Bynes potulovala po meste bez šiat, bolo jasné, že potrebuje odbornú pomoc. Následne na to nastúpila na psychiatrickú kliniku.

Podľa informácii Daily Mail je však už opäť doma a bolo jej dôrazne odporúčané, aby sa držala od svojho bývalého poriadne ďaleko. „Amanda opustila zariadenie na základe svojho rozhodnutia. Po celý čas spolupracovala, podieľala sa na liečbe a doktori jej rozhodnutie podporili, pretože úspešne absolvovala liečebný program. Bolo jej však doporučené, aby si držala od svojho bývalého odstup. Jej rodina a priatelia si myslia, že ich rozchod začal jej zrútenie a že pre ňu nie je bezpečné byť v jeho blízkosti. Jeden na druhom boli veľmi závislí a ich vzťah sa po čase stal toxickým. Stretli sa na odvykačke a aj keď už neboli závislí na návykových látkach, stali sa závislí jeden na druhom," povedal zdroj z okolia herečky.

Spomínaný portál zverejnil aj jej prvé fotky po tom, ako sa vrátila z liečby. Tá však bude ešte pokračovať aj naďalej. Je totiž potrebné, aby sa lekári ubezpečili, že si Amanda udrží pokrok, ktorý dosiahla počas pobytu na psychiatrii. Postupne by sa mala vrátiť aj do normálneho života, čo však bude zrejme dlhá cesta.