Sexi speváčke ZLIEZALI plavky z pŕs: Do očí sa jej nepozriete… Alebo žeby predsa?!

Galéria fotiek (3) Malu Travejo má sexepílu na rozdávanie.

Zdroj: Profimedia

FLORIDA - Kubánsko-španielska speváčka Malu Trevejo (20) je stelesnením sexepílu. V týchto dňoch sa o tom na vlastné oči mohli presvedčiť všetci, ktorí sa nachádzali na Miami Beach. Kučeravá kráska si tam užívala svieže more v zlatých mini plavkách... Tie jej pri každom pohybe zliezali z pŕs. Do očí sa jej nepozriete? V tomto prípade to neplatí!