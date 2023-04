ULETENÝ outfit krásnej Heidi Klum: Spredu pyžamo, zozadu... Nie je ti zima?!

PASADENA - Heidi Klum (49) patrí k najkrajším topmodelkám sveta. Hoci tento rok oslávi 50-ku, stále vyzerá perfektne a pýši sa dokonalým telom. A hoci si blondínka čas od času pri výbere svojich outfitov poriadne uletí, super by vyzerala aj vo vreci. Najnovšie sa do ulíc Pasadeny vybrala v niečom, čo pôsobilo ako pyžamo. Teda aspoň spredu. Keď sa otočila... Ehm, nie je ti zima?!

Už celých 10 rokov je nemecká supermodelka Heidi Klum porotkyňou v šou American's Got Talent. Aj v týchto dňoch tvorcovia hľadajú nové talenty a paparazzi blondínku zachytili, ako si to mieri na natáčanie. A ako pri nej už býva zvykom, opäť pútala pozornosť.

Veď nie je to tak dávno, čo sa na odovzdávaní cien Fashion Trust Awards objavila s akvarkom so zlatou rybkou v ruke... Tentokrát to pôsobilo, že sa namiesto natáčania, chystá do postele. Na sebe mala totiž svetlomodré pyžamo - klasický kúsok, ktorý obľubovali ešte naši starí rodičia.

No stačilo, aby sa otočila chrbtom a nudný over size kúsok zrazu nabral úplne iný rozmer. Celá zadná časť jej košele totiž chýbala a blondínka všetkým ukazovala svoj úplne holý chrbát. Navyše top odhalil aj to, že porotkyňa prišla bez podprsenky.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Profimedia