Legendárny herec (97) mal autonehodu: Stratil kontrolu nad vozidlom a...

Galéria fotiek (3) Dick Van Dyke

Zdroj: profimedia.sk

MALIBU - ...narazil do brány! Slávny herec Dick Van Dyke oslávil v decembri svoje 73. narodeniny, avšak vekom sa nemieni nijako obmedzovať. Dôkazom je napríklad i to, že stále aktívne šoféruje. Možno by ale v tomto smere mohol už uvažovať nad pomocou. V stredu ráno mal totiž nehodu.