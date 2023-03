Rihanna s rodinou sa vrátili z Týždňa módy: Jej muž sa inšpiroval… HNUS na nohách za 400 eur!

Hviezdna Rihanna je už 9 mesiacov mamou synčeka, ktorého meno svet ešte nepozná a len nedávno oznámila, že pod srdcom nosí druhého potomka. Napriek tomu je stále aktívna a nenechá si ujsť ani spoločenské podujatia. V uplynulých dňoch si vychutnávala Týždeň módy v Miláne, kde ju sprevádzala aj jej rodinka.

Sviatok módy však v pondelok skončil a speváčka s najbližšími odleteli späť do Los Angeles. No ešte predtým, ako nastúpili do súkromného lietadla, ich na milánskom letisku Linate Prime Milan Airport nafotili miestni paparazzi. A všetko nasvedčuje tomu, že Fashion week mal na známeho rapera vplyv. Oblečený bol síce kompletne v čiernom, no na nohách mu svietili žlté topánky.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Profimedia

Galéria fotiek (5) Zdroj: Profimedia

Ide o najnovší počin návrhára JW Andersona, ktorý vytvoril gumové šľapky s tvárou žaby. A nejde vôbec o lacnú záležitosť - model, ktorý sa aktuálne dá len predobjednať, totiž stojí 395 eur. No kúpia si ho zrejme len tí najväčší fajnšmekri, šľapky totiž britský Vogue už stihol nazvať najväčším hnusom roku 2023. Veď pozrite sami!