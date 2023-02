DRZOSŤ niektorých ľudí nepozná hraníc: Lady Gaga (36) čelí TRESTNÉMU OZNÁMENIU... Neuveríte, kto ju ženie pred súd!

Galéria fotiek (8) Lady Gaga

Zdroj: profimedia.sk

LOS ANGELES - To snáď nemyslí vážne! Pred dvoma rokmi dvojica zlodejov ukradla hviezdnej speváčke Lady Gaga (36) jej dvoch buldočkov. So zlodejmi spolupracovala aj Jennifer McBride, ktorá nakoniec vyviazla len s podmienkou. Teraz však hudobníčku ženie pred súd za to, že jej nevyplatila odmenu vo výške 500-tisíc dolárov, ktorú sľúbila za nájdenie jej psov.