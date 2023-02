Hviezdny herec je vraj otcom 7. dieťaťa: Nikto nevie, kedy sa narodilo... Prevalilo sa to až teraz!

Jude Law patrí medzi najznámejších hercov svojej generácie a svoj talent dokazuje dlhé roky na divadelných doskách a pred kamerami. Fanúšikovia ho môžu poznať najmä z počinov, ako sú Prázdniny, Sherlock Holmes či Talent pána Ripleyho.

Okrem jeho umenia dokázal zaujať aj svojím divokým partnerským životom. Momentálne je však šťastný po boku svojej druhej manželky Phillipy Coan, s ktorou si povedali svoje áno v roku 2019 a o rok neskôr sa im narodilo ich prvé spoločné dieťa.

Podľa britského denníku The Sun sa však počet detí hviezdneho umelca opäť navýšil. Na londýnskom letisku Heathrow sa totiž objavil so svojou manželkou a dvomi deťmi, ktoré boli v kočíku. A keďže dvojica má len jedno dieťa a ostatní potomkovia Lawa sú výrazne starší, okamžite sa začalo hovoriť o tom, že hviezdny herec sa stal opäť otcom.

Pre Lawa by to bolo už siedme dieťa. So súčasnou manželkou má jedno dieťa, ktoré sa narodilo v septembri 2020. Svojich synov Raffertyho (27) a Rudyho (20) a dcéru Iris (22) má z prvého manželstva so Sadie Frost. 13-ročnú dcéru Sophiu má potom s modelkou Samanthou Burke a so speváčkou Catherine Harding má najmladšiu dcéru Adu (7).