Fešák Jude Law (49) má svoj KLON: Aha, jeho syn (25) je CELÝ OTEC!

LONDÝN - Fúha, gény neoklameš! Britský herec Jude Law (49) je považovaný za jedného z najväčších fešákov sveta. No rastie mu veľká konkurencia. Jeho najstarší syn Rafferty Law (25) totiž po svojom otcovi zdedil to najlepšie - obrovskú charizmu a dokonalé črty tváre. Pozrite, ako sa na seba podobajú!

Hoci je Jude Law rodákom z Británie, dnes sa už radí medzi úspešných hercov Hollywoodu. Svoj talent predviedol napríklad v sérii Sherlock Holmes, kde sa predstavil ako doktor Watson, no zažiaril aj v historickej dráme Anna Karenina či v trilógii Fantastické zvieratá. Navyše sa vďaka svojej charizme zaradil k najväčším fešákom sveta.

A teraz púta pozornosť aj jeho najstarší syn Rafferty Law. 25-ročný mladík totiž svojmu otcovi akoby z oka vypadol. Podobnú má nielen charizmu, ale aj dokonalé črty tváre. To si napokon všimli aj modelingoví experti. Okamžite si ho totiž zobrali pod svoje krídla a dnes už spolupracuje s luxusnými značkami ako sú Dolce&Gabbana či DKNY.

Okrem toho už zabrdol aj do herectva. Objavil sa v niekoľkých krátkometrážnych filmoch, no najnovšie dostal úlohu aj vo filmovom spracovaní Olivera Twista. Najprv sa pritom tejto sfére úplne bránil. „Cítil som, že pokiaľ ma všetci budú porovnávať a vývíjať na mňa tlak, možno pre mňa bude hudba lepšou voľbou. Ale potom som si uvedomil, že si to dlžím. Potreboval som zistiť, či na sebe dokážem tvrdo pracovať a venovať sa tomu, čo ma robí šťastným. A tak som to urobil,“ prezradil Raff.

Jude Law má teda vo svojom synovi naozaj veľkú konkurenciu. No určite mu to nevadí - naopak, určite je na svojho syna hrdý.