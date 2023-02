DRSNÁ VOJNA o majetok Lisy Marie Presley (†54): Babka a vnučka spolu už ani nehovoria!

V polovici januára zasiahla svet šoubiznisu správa o smrti Lisy Marie Presley. Následne jej pozostalí objavili závet, ktorý mala dcéra legendárneho umelca spísať ešte v roku 2016. Jej posledná vôľa však spôsobila v slávnej famílii poriadny rozruch.

Prekvapivo v ňom totiž nebola spomenutá jej matka Priscilla, ktorej sa to pochopiteľne vôbec nepáčilo. Závet napadla na súde a dnes je jej vzťah s vnučkou Riley, ktorá má byť jedinou dedičkou, úplne v troskách.

Magazínu Entertainment Tonight sa podarilo získať vyjadrenie osoby, ktorá má k ich rodine veľmi blízko. „Riley smúti nad stratou svojej matky a láme jej srdce, že jej nedôveruje vlastná rodina. Priscilla si myslí, že bude na súde úspešná. Riley a Priscilla sa momentálne vôbec nerozprávajú a komunikujú len cez svojich právnikov. Riley je zároveň smutná z toho, že sa to dostalo na verejnosť, pretože vie, že by si to jej mama nikdy nepriala," povedal dobre informovaný zdroj.

Galéria fotiek (5) Lisa Marie Presley

Zdroj: SITA

Podľa závetu sa mala Lisa Marie v roku 2016 rozhodnúť, že všetok svoj majetok prenechá svojim dvom starším deťom. Jej syn Benjamin však v roku 2020 spáchal samovraždu. Jedným z dôvodov, prečo by mohla vynechať svoju matku zo závetu môžu byť aj ich zlé vzťahy v uplynulých rokoch. Hovorila o tom aj jedna z blízkych kamarátok Lisy Marie.

„Lisa nechcela mať so svojou matkou nič spoločné. S Priscillou si boli posledných 7 či 8 rokov úplne odcudzené. Hovorili spolu len vtedy, keď nemali na výber. Na Zlatých glóbusoch spolu dokonca nechceli sedieť, ale boli k tomu dotlačené. Dokonca tam ani neprišli spolu, povedala kamarátka pre New York Post.