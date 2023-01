Unikla NAHRÁVKA telefonátu na tiesňovú linku: Plač Jeremyho Rennera v bolestnej agónii!

RENO - Americký herec Jeremy Renner (51) sa momentálne zotavuje z ťažkej nehody, pri ktorej takmer prišiel o život. Ako prvý mu pribehol na pomoc jeden z jeho susedov, ktorý mu okamžite volal záchranku. Nahrávka z tohto hovoru sa už stihla dostať aj na verejnosť. Je v nej dokonca počuť aj to, v akých bolestiach umelec tesne po nehode bol.

Známy herec Jeremy Renner sa počas poseldných dní zotavuje z nehody, ktorá sa stala na začiatku tohto roka. Snežný pluh mu vtedy spôsobil vážne zranenia a podľa posledných informácii je možné, že po nej bude mať doživotné následky.

Veľkým šťastím tohto umelca bolo aj to, že nehodu videl jeden z jeho susedov. Ten mu okamžite pribehol na pomoc a rovnako rýchlo zavolal aj záchrannú službu. Nahrávka z tohto hovoru sa už dostala aj na verejnosť, počas včerajšieho dňa ju totiž zverejnil magazín TMZ.

V telefonáte je okrem hlasu volajúceho suseda počuť aj to, v akých bolestiach sa herec nachádzal. Detaily, ktoré opisoval, sú ako z hororu. Podľa jeho slov bolo všade veľa krvi a Renner mal okrem povrchových zranení aj veľký problém s dýchaním.

„Pred mojím domom niekoho prešiel snežný pluh. Má zranenia na pravej strane tela. Pravá časť hrduníka a trupu a jeho rebrá vyzerajú, akoby boli rozdrvené. Takisto má ranu aj na hlave. Je pri vedomí, ale má veľké bolesti a má problém s dýchaním," povedal sused.

Popri tom, ako telefonoval na tiesňovú linku, sa snažil komunikovať aj so zraneným hercom, ktorého sa snažil povzbudiť. „Všetko bude v poriadku, je to len bolesť. Musíš to prekonať a všetko bude dobré," hovoril hercovi.

VIDEO: Nahrávka teletonátu na tiesňovú linku po desivej nehode Jeremyho Rennera.