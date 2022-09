KRÁĽ TANCA mal osudovú ženu roky priamo pod nosom: Svadba po pár mesiacoch randenia!

Michael Flatley sa počas svoj kariéry zaradil medzi najväčšie mená tanečnej scény. Preslávili ho najmä tradičné írske tance, ktoré však poňal moderným spôsobom a vytvoril tak najväčšiu tanečnú šou v histórii.

Lord of the Dance, ako nazval svoje najslávnejšie predstavenie, momentálne oslavuje svoje 25. výročie a počas týchto rokov sa tešilo nesmiernej obľube. Navštívilo už 60 krajín a 5 kontinentov, kde si ho pozrelo ohromujúcich 60 miliónov divákov.

Tanečná šou Lord of the Dance je momentálne na svetovom turné. Dňa 27.11. sa predstaví aj na Slovensku, konkrétne v bratislavskej Incheba Expo Aréne. Lístky na toto fenomenálne podujatie si môžete zakúpiť v sieti predpredaj.sk

Okrem nových kostýmov, skvelých špeciálnych efektov a rockenrolového svetelného designu, ktorý dopĺňa samotné predstavenie sľubuje nadšený autor aj nové tanečné čísla a hudbu a to všetko pod názvom Lord of the Dance: 25 Years of Standing Ovation, teda 25 rokov ovácií po stojačky.

Flatleyho odkaz nezatienila ani nepríjemná kauza z roku 2003, kedy ho istá realitná maklérka obvinila zo znásilnenia. Súd však tanečníka oslobodil od všetkých obvinení a jeho meno tak bolo očistené. Ďalšia rana osudu prišla v roku 2006, keď mu diagnostikovali rakovinu kože. Našťastie sa z tejto vážnej choroby dokázal vyliečiť a dnes je zdravý.

Treba dodať, že Michaelov nesmierny talent mu zabezpečil okrem celosvetovej slávy aj životnú partnerku. V roku 2006 si totiž za ženu zobral svoju dlhoročnú tanečnú partnerku Niahm O'Brien, ktorá mu o rok neskôr porodila syna Michaela.

Zaujímavé je, že Flatley mal svoju osudovú lásku v podstate celé roky priamo pod nosom. Iskra medzi nimim však preskočila až v máji 2006. Svoje áno si v podstate povedali po 5 mesiacoch randenia. „Je nesmierne inteligentná. Je to moja najlepšia kamarátka a je neobyčajne nádherná. Som hrdý na to, že som jej manžel. Je veľkým požehnaním mať ju vo svojom živote. Je niekým, kto s tebou zostane, aj keď prídem domov v noci po tom, ako som strávil večer s kamarátmi a nevyzerám a necítim sa práve najlepšie. Nikdy ma nesúdi," povedal v minulosti v rozhovore pre Irish Independent Flatley.