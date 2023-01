Slávna herečka zverejnila VIDEO hrozivej nehody: Takmer sa zabila na schodoch!

Väčšina ľudí si na začiatku nového roka zosumarizuje veci, ktoré sa udiali v tom uplynulom. Inak tomu nie je ani v radoch svetových celebrít. Jednou takou je aj známa americká herečka Busy Philipps.

Galéria fotiek (6) Busy Philipps

Zdroj: SITA

Tá si minulý rok zapamätá veľmi dobre. Počas októbra sa jej totiž prihodila vážna nehoda, pri ktorej sa jej akoby zázrakom nič nestalo. Pri tom, ako vychádzala zo svojho domu, spadla zo schodov a dopadla na chodník.

K nepríjemnému incidentu sa nedávno vyjadrila aj v jej podcaste Busy Philipps is Doing Her Best. „V momente, keď som dopadla na chodník, som si hovorila, že ako je možné, že nie som mŕtva," povedala herečka.

Teraz však po prvýkrát zverejnila aj video celého incidentu. K príspevku pridala aj krátky popis. „Rok 2022 mi zlomil srdce niekoľkými spôsobmi, ale aspoň ma nezabil. Prosím, užite si toto video, ako som spadla zo schodov a pri tom som si nespôsobila žiadne zranenie. Len pre upresnenie, bola som triezva," napísala k videu.