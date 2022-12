Promi párik ohúri v plavkách každého: Pozrite, akí sú tí dvaja dokonalí!

Galéria fotiek (11) Izabel Goulart a Kevin Trapp

Zdroj: Profimedia

SVÄTÝ BARTOLOMEJ - Väčšina ľudí si Vianoce spája so studeným počasím a snehom. To však neplatí pre brazílsku modelku Izabel Goulart (38) a jej partnera, nemeckého futbalistu Kevina Trappa (32). Tí si totiž len pár dní pred najkrajšími sviatkami roka odbehli do Karibiku, kde si užívajú oddych a krásne slnečné počasie.