Účinkovanie v slávnom vianočnom filme jej spôsobilo traumu: Nečudo! Veď ona tam bola nahá

Väčšina fanúšikov filmu Láska nebeská na neho spomína kvôli tomu, aby si pripomenuli vianočnú atmosféru či príbeh lásky britského premiéra v podaní Hugh Granta a jeho šarmantnej asistentky Natalie.

V tomto počine sa však objavili aj pikantné zábery, na ktorých herci ukázali takmer všetko. O tie sa postarali Joanna Page a Martin Freeman, ktorí si zahrali vtipnú dvojicu, ktorá natáčala erotický film.

Galéria fotiek (2) Joanna Page vo filme Láska nebeská

Zdroj: Universal Pictures

Z filmu sa nakoniec stala vianočná klasika, avšak Page na neho nespomína práve s úsmevom na tvári. Podľa jej slov jej táto úloha spôsobila traumu a nikdy sa na seba v tomto počine nebola schopná pozrieť.

„Videla som to iba raz. Bolo to na filmovom festivale v Cardiffe. Uviedla som to a pozrela som si to z prvej rady, vedľa mňa sedel môj vtedajší priateľ a z druhej strany rodičia. A bolo to traumatizujúce. Nechcem sa na seba pozerať, ako som nahá. Občas počas Vianoc zachytím nejaký útržok, ale to je všetko," povedala v programe Loose Woman sympatická blondínka, z ktorej je dnes už 4-násobná mamina.