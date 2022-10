Hviezda filmu Láska nebeská prišla o milovanú osobu: Zomrel len pár týždňov pred svadbou!

McCutcheon sa ako herečka preslávila napríklad v najznámejšej britskej telenovele EastEnders či v športovej dráme Nespravodlivo odsúdený, kde si zahrala po boku Patricka Swayzeho. Avšak najznámejší počin, v ktorom sa objavila, je romantická klasika Láska nebeská.

Včera však na svojom profile na sociálnej sieti Instagram priznala, že prežíva jedno z najťažších období jej života. Pred dvoma týždňami ju totiž navždy opustil jej milovaný brat LJ, ktorý zomrel náhle a za doposiaľ nejasných okolností.

Známa herečka napísala: „Moje srdce ja navždy zlomené... Môj braček, môj jemný obor, náhle zomrel pred dvoma týždňami. Mal 31 rokov. Zatiaľ neexistuje žiadne vysvetlenie, prečo sme ho stratili takto skoro. Aj keď sa stále zisťuje príčina smrti, musíme akceptovať, že nám už nášho chlapca nič nevráti," napísala McCutcheon.

K rozsiahlemu príspevku pridala aj spoločné fotky s jej bratom. „Dal mi toho strašne veľa, bol mojou oporou a vďaka nemu som vedela, na čom v živote skutočne záleží. Vždy bol na mňa hrdý a každému hovoril, že som jeho sestra," doplnila herečka.

Veľmi smutné je aj to, že LJ sa mal približne o mesiac oženiť. „LJ sa zamiloval a budúci mesiac mal mať svadbu. Mala som byť družičkou. Naposledy som ho videla pár dní predtým, než zomrel. Bol si skúšať oblek a potom prišiel aj s jeho snúbenicou do nášho nového domu. Bol opálený, vysoký a krásny. Nikdy nevyzeral lepšie. Moje srdce patrí všetkým, ktorí ho stratili, ale hlavne mojej mame a jeho otcovi. Nikdy by ste nemali prežiť svoje deti. Som vydesená z toho, ako budem bez teba žiť, ale viem, že by si chcel, aby sme žili naplno, smiali sa a ľúbili na tvoju pamiatku. Sľubujem, že sa o to pokúsim," uzavrela umelkyňa v emotívnom príspevku.