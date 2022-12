Trpké PRIZNANIE slávneho komika: Pokúsil sa o SAMOVRAŽDU... A nie raz!

Jeden z najpopulárnejších hercov na britských ostrovoch - Stephen Fry sa do sŕdc divákov zapísal hlavne vďaka svojmu humoru. Navonok veselý človek si však prešiel poriadne náročným odbobím. A to v čase, keď je človek najviac zraniteľný - v detstve a počas dospievania.

Obľúbený umelec sa o tejto fáze svojho života rozhovoril v podcaste The Diary Of A CEO. V interview so Stevenom Barlettom prezradil, aké náročné bolo jeho detstvo a že sa dokonca pokúsil ukončiť svoj život.

Galéria fotiek (9) Stephen Fry v podcast The Diary Of A CEO

Zdroj: The Diary Of A CEO

„Nikdy som sa ako dieťa nevedel začleniť. Nikdy som nezapadal a mal som pocit, že nikam nepatrím. Žiadna z vecí, ktoré majú v detstve nejakú hodnotu, mi nešla. Nevedel som chytiť loptu, nevedel som kresliť a nemal som hudobný talent. Jediné, čo som mal, bola moja vášeň pre jazyky," povedal Fry.

„Keď som 7 až 13 rokov, tak som stále vyrušoval. V 13-tich som sa zamiloval do chlapca a začalo to so mnou robiť zvláštne veci. Moji rodičia ma nakoniec zobrali v 14-tich k psychológovi. Veci, ktoré som robil boli podľa neho typické pre deti z rozvrátených rodín. Nakoniec mi niečo predpísal. Už vtedy si ale uvedomili, že mám duševný problém," doplnil herec. Presné pomenovanie jeho problému prišlo až keď mal 37 rokov. Vtedy mu totiž doktori diagnostikovali bipolárnu poruchu.

Počas rozhovoru ďalej opísal aj momenty, keď bol na tom najhoršie. „Keď som mal 17, pokúsil som sa zabiť. Jediné, čo som vtedy chcel, bolo zomrieť. Následne som sa presťahoval do Londýna. Tam som však ukradol kabát, v ktorom bola aj peňaženka a skončil som na 3 mesiace vo väzení," dodal komik.

V roku 2012 sa však pokúsil o samovraždu opäť. Vtedy sa pokúsil otráviť veľkým množstvom liekov a vodky a jeho život zachránil producent, ktorý ho našiel. Dnes však už podobné myšlienky nemá a momentálne sa snaží upozorňovať na problémy s mentálnym zdravím, ktoré podľa jeho slov trápia stále viac ľudí.