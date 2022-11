Super TAJNÁ promi svadba? Roky sa o tom špekuluje a teraz: Slávna herečka sa prekecla!

Počas piatkového vystúpenia na Channel Nine Today v Austrálii, kde hovorila o svojej charitatívnej práci, sa herečka zmienila aj o Goslingovi, s ktorým má dve dcéry Esmeraldu a Amandu. Dvojica nikdy nepotvrdila, že by boli manželmi, k tejto téme sa vyjadrovali vyhýbavo a všetko nechávali zahalené rúškom tajomstva.

No že by predsa len mohli byť zákonitými partnermi, Mendes naznačila aj v nedávnom príspevku na sociálnej sieti. Na jednej z fotiek totiž odhalila malé tetovanie na zápästí s nápisom "de gosling". V rozhovore austrálskej šou Kyle and Jackie O Show o tetovaní povedala, že si ho dala urobiť pred rokmi.

No keď dostala priamu otázku, či je Ryan jej manžel, odpovedala: „Rada to všetko nechávam zahalené rúškom tajomstva. Som veľmi tajomná žena,“ vyjadrila sa. No zdá sa, že v najnovšom rozhovore sa tak trochu prekecla. Herca totiž jasne označila svojim manželom: „Všetci sú tu takí vítaní a je tu aj môj manžel Ryan a máme sa najlepšie,“ zahlásila.

Či teda skutočne prebehla super tajná promi svadba, ktorá unikla aj všetkým paparazzom alebo išlo o herečkin zámer verejnosti opäť trochu popliesť hlavu, je otázne. A ktovie kedy a či vôbec sa niekedy dozvieme pravdu. Isté však je, že či už s papierom alebo bez neho, dvojica už 11 rokov tvorí harmonický pár... A to je základ.