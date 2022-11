Vážne obvinenia týkajúce sa Lady Diany (†36): Chceli z nej spraviť blázna!

LONDÝN - Princezná Diana (†36) patrila medzi najobľúbenejších členov kráľovskej rodiny. Po jej rozvode so súčasným kráľom Karolom III. sa to však pomaličky začalo meniť. Podľa muža, ktorý šéfoval jej zamestnancom a pracoval pre ňu 8 rokov, sa o to pričinili ľudia okolo jej exmanžela. Snažili sa totiž vyvolať dojem, že Diana trpí psychickými problémami.

Patrick Jephson pracoval po boku Diany dlhých 8 rokov. Tak, ako celým svetom, aj ním otriasla jej tragická smrť v Paríži. V podcaste The Scandal Mongers porozprával ale aj o tom, ako sa ju po rozvode snažili princovi pracovníci vykresliť ako psychicky chorú osobu.

„Toto nie je len nejaká klebeta. Bola to systematická kampaň. Aj keď to bolo už veľmi dávno, tak muž, ktorého títo ľudia podporovali, je momentálne náš kráľ. Tieto veci by sa nemali zametať pod koberec a nemalo by sa o nich hovoriť jednostranne," povedal Jephson.

„Keď počúvam to, že bola trošku šialená, tak ma to veľmi frustruje. Stala sa z toho oficiálne fráza. Ak by ste nabrali odvahu a spýtali sa súčasných zamestnancov paláca na Dianu, dostanete takúto odpoveď. Že to bol tragický príbeh a že mala mentálne problémy, ktoré viedli k tomu, že vo svojom živote zlyhala," dodal.

Nevyhol sa pritom ani súčasnej manželke britského panovníka - Camille. „Nikto to nepovie, ale každý sa tvári, že je vlastne všetko v poriadku, pretože máme náhradu, ktorá nelieta v oblakoch a nie je paranoidná. Keď vidím, ako tento názor zdieľajú aj bežní ľudia a nikto sa nad tým nezamyslí... Málokto poznal princeznú Dianu lepšie ako ja. Bola to jedna z najrozumnejších ľudí, ktorých som stretol," doplnil Jephson.

Galéria fotiek (9)