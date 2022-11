HOROROVÉ CHVÍLE známej krásky: Dcérka (1) nemohla dýchať... Bála sa najhoršieho!

LOS ANGELES - Známa herečka a hviezda reality šou Lala Kent (32) prežila chvíle, ktoré sú nočnou morou každého rodiča. Jej iba ročná dcérka totiž začala mať vážne problémy s dýchaním. Okamžite ju zobrala do nemocnice, kde v istej chvíli myslela aj na to najhoršie.

Lala Kent sa preslávila v populárnej reality šou Vanderpump Rules. Po účinkovaní v tomto programe sa stala pomerne známou postavičkou šoubiznisu. O jej popularite svedčí i to, že má na Instagrame 1,7 milióna followerov.

Tým sa pravidelne pýši aj momentkami so svojou ročnou dcérkou Ocean. Jej otcom je filmový producent Randall Emmett, s ktorým sa však blondínka rozišla po tom, ako ho v októbri minulého roka prichtili v prítomnosti dvoch neznámych žien.

Ako sa sympatická mamička najnovšie zverila, pred pár dňami sa o svoj poklad veľmi strachovala. Po tom, čo ju raz večer uložila spať, začula ju zrazu plakať spôsobom, ktorý v nej okamžite vyvolal obrovské obavy.

O hroznom zážitku sa kráska rozhovorila vo svojom podcaste s názvom Give Them Lala. „Hneď som vedela, že sa niečo deje. Keď som prišla do jej izby, lapala po dychu a vyzerala, že sa nevie nadýchnuť. Vedela som však, že keď dokáže kričať, tak dokáže aspoň trochu dýchať. Pozorovala som ju asi 5 minút, čo mi pripadalo ako hodina. Potom som sa rozhodla, že musíme ísť do nemocnice," povedala Lala.

„Okamžite ju prijali. Pohotovosť bola preplnená ľuďmi, ale oni ju zobrali hneď, pretože vedeli, že ju musia okamžite vyšetriť. Nakoniec sa zistilo, že ide o zápal horných dýchacích ciest. Predpísali jej na to steroid, ktorý jej mal dýchacie cesty uvoľniť. Našťastie jej to takmer okamžite pomohlo," doplnila herečka.

V podcaste sa pri rozprávaní o týchto chvíľach hrôzy neubránila slzám. „Keď ide o dojča, je to veľmi, veľmi desivé. Našťastie, Ocean má dobre vyvinuté pľúca a tento problém sa zachytil včas. Počas tej noci som sa však neskutočne bála. Spýtala som sa sestričky, či sa moje dieťa ráno zobudí. Totálne som šalela. Keďže je to moje jediné dieťa, nevedela som, čo sa deje. Jediné, čo som vedela bolo to, že moje dieťa sa zobudilo a nemohlo dýchať," uzavrela Kent.