Aaron Carter (†34) robil susedom zo života peklo: Je už známe, čo sa našlo pri jeho mŕtvom tele!

Správy o smrti speváka Aarona Cartera, ktorý bol v detstve veľkou hviezdou, šokovali takmer celý svet. Jeho bezvládne telo našli v sobotu bez známok života vo vani jeho domu. Záchranné zložky privolala umelcova zamestnankyňa, ktorá sa starala o chod domácnosti.

Podľa informácií, ktoré zverejnil TMZ, v piatok, v skorých ranných hodinách, okolo 2:00, na dvere jeho domu zaklopala polícia. Otvorila im práve spomínaná správkyňa. Keď to Aaron počul, zakričal, nech odídu a povedal, nech ho nikto neotravuje. Podľa zverejnených informácií ho potom v piatok celý deň nikto nevidel.

Ohľadom spevákovej náhlej smrti sa neustále objavujú nové informácie. Aj keď oficiálne sa k príčine ešte nikto nevyjadril, jeho okolie popiera, že by spáchal samovraždu. TMZ uvádza, že polícia tiež vôbec nepracuje s možnosťou, že sa jednalo o samovraždu. Pri tele zosnulého Aarona a tiež po dome bolo nájdených množstvo plechoviek so stlačeným vzduchom, na ktorých bol spevák zrejme závislý. Vyšetrovatelia tiež našli aj lieky na predpis.

Inhalovanie produktov, ako je napríklad stlačený vzduch, môže spôsobiť permanentné poškodenie mozgu. Huffing, ako sa inhalovanie rôznych látok nazýva, môže viesť aj k náhlej smrti. Carter o tejto závislosti hovoril v roku 2019 v programe The Doctors. K závislosti ho podľa jeho slov priviedla sestra Leslie, ktorá v roku 2012 zomrela na predávkovanie vo veku 25 rokov. „Je to niečo, čo som pred svetom doteraz skrýval. Zoznámil som sa s tým, keď som mal 16 rokov. Potom sa k tomu vrátil, keď som mal 23," povedal Carter.

Podľa Daily Mail bolo bývanie v blízkosti Aarona Cartera veľmi náročné. Pre tento denník sa vyjadril aj jeden z jeho susedov, ktorý nechcel byť menovaný. Susedské spolunažívanie so známym hudobníkom označil za nočnú moru.

„Som smutný, ako to dopadlo a že zomrel. Aaron mal problémy s niekoľkými susedmi na ulici. Minimálne traja z nich na neho zavolali políciu. Bol proste arogantný a myslel si, že je lepší ako ostatní. Chválil sa tým, že má lepšie autá a jeho dom je najväčší v celej štvrti. Často sa hádal aj so svojou priateľkou. Niekoľkokrát ju vymkol a ona kričala, aby ju pustil dnu," povedal zdroj.

Podľa jeho slov sa z hudobníkovho domu často ozývala hlasná hudba, ktorú bolo počuť aj vo vzdialenejších domoch. „Jeden zo susedov slušne zaklopal na ich dvere. Otvorila jeho priateľka a spýtal sa jej, či by mohli stlmiť hudbu. Povedala mu, že to povie Aaronovi. O pár minút začal Aaron mlátiť na susedove dvere a nadával mu. Celú situáciu musela riešiť až polícia. Aaron sa ich snažil presvedčiť, že bol napadnutý, ale polícia mu neverila. Každý z nás má suseda, s ktorým musíte bojovať. A on bol presne taký. Mrzí ma to hlavne kvôli jeho synovi. Očividne bojoval s problémami. Nikdy by som mu neprial smrť, ale som rád, že už v našej štvrti nie je," uzavrel jeden zo susedov.