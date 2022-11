Známy spevák chcel spáchať samovraždu: Jeho spomienky na rodičov sú plné bolesti!

Galéria fotiek (7) James Arthur

Zdroj: Instagram

LONDÝN - Priznal svoje trápenie z minulosti... Populárny anglický spevák James Arthur (34) patrí medzi najlepších spevákov na britských ostrovoch. Málokto však vie, čím všetkým si počas svojho detstva musel prejsť. Svoje problémy najnovšie priblížil v dokumente s názvom James Arthur: Out Of Our Minds, ktorý bude mať premiéru túto nedeľu.