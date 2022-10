Smrť Hagrida (†72) z Harryho Pottera: Trápili ho vážne zdravotné problémy... Mal obrovské bolesti!

Herecký svet včera zasiahla správa o náhlom úmrtí 72-ročného Robbieho Coltraneho, ktorý je verejnosti známy predovšetkým ako Rubeus Hagrid z čarodejníckej ságy Harry Potter. „Môj klient a priateľ Robbie Coltrane zomrel v piatok, 14. októbra. Bol to výnimočný talent,“ uviedla hercova agentka Belinga Wright.

Čo bolo príčinou jeho smrti nateraz nie je známe. Umelec sa však v posledných rokoch pasoval s nepríjemnými zdravotnými problémami. Tie ho dokonca v roku 2019 pripútali na invalidný vozík. Trápila ho totiž artritída, ktorá spôsobuje bolesť kĺbov, kĺbové opuchy, stuhnutosť a ich postupnú degeneráciu.

Veľkou príťažou pri jeho diagnóze bola aj jeho veľká nadváha. Už v roku 2016 mu lekári hovorili, že by mal schudnúť aspoň 40 kíl, inak riskuje vážne zdravotné problémy. To sa mu nepodarilo, a tak kvôli obrovským bolestiam kĺbov musel v roku 2020 podstúpiť chirurgický zákrok.

„Robbie má už roky neznesiteľné bolesti, pričom jeho problémy s kolenom sa neustále zhoršujú. Nedokáže chodiť bez pomoci a kým čaká na špeciálny chirurgický zákrok v Amerike, dostal invalidný vozík. je to pre neho veľmi ftrustrujúce, no dúfa, že po operácii sa znova postaví na nohy,“ prezradil v roku 2019 hercov známy.

Chirurgický zákrok, ktorý podstúpil o rok neskôr mu, našťastie, priniesol veľkú úľavu od bolesti a podľa jeho vlastných slov aj zmenil život. Posledné 2 roky svojho života si tak mohol vychutnať bez veľkého utrpenia.

Smúti Daniel Radcliffe, Emma Watson aj Tom Felton

Na smrť Robbieho Coltraneho zareagovalo mnoho známych tvárí. Medzi nimi aj autorska kníh J. K. Rowling či herec Daniel Radcliffe, ktorý stvárnil Harryho Pottera alebo Emma Watson a Tom Felton, ktorí si v čarodejníckej ságe zahrali Hermionu Granger a Draca Malfoya.

„Robbie bol jedným z najzábavnejších ľudí, akých som stretol, a ako deti sme sa vďaka nemu na pľaci neustále smiali. Mám obzvlášť pekné spomienky na to, ako nás zdržiaval v nálade počas nakrúcania Väzňa z Azkabanu, keď sme sa všetci celé hodiny skrývali pred prívalovým dažďom v Hagridovej chatrči a on nám rozprával príbehy a vtipkoval. Cítim sa neuveriteľne šťastný, že som ho mohol stretávať a pracovať s ním. Som veľmi smutný, že zomrel. Bol to skvelý herec a milý človek,“ povedal Daniel Radcliffe.

„Robbie bol ten najzábavnejší ujo, akého som kedy mala, ale predovšetkým bol veľmi starostlivý a súcitný ku mne ako dieťaťu i dospelému človeku. Jeho talent bol taký obrovský, že to dávalo zmysel, že hral obra - svojou brilantnosťou dokázal vyplniť akýkoľvek priestor. Robbie, ak budem niekedy na pľaci taká láskavá, ako si bol ty ku mne, sľubujem, že to urobím v tvojom mene a na tvoju pamiatku. Vedz, ako veľmi ťa zbožňujem a obdivujem. Tvoja sladkosť, prezývky, láskavosť, smiech a objatia mi budú naozaj chýbať. Urobil si z nás rodinu. Vedz, že to si bol pre nás. Nebol lepší Hagrid. Vďaka tebe som bola šťastná, že som Hermiona,“ napísala Emma Watson.

„Jednou z mojich najkrajších spomienok na nakrúcanie Harryho Pottera bolo nočné natáčanie prvého filmu v Zakázanom lese. Mal som 12. Robbie bol starostlivý a dozeral na všetkých okolo seba. Jednoducho. A rozosmial ich. Bez námahy. Bol to veľký priateľský obor na plátne, ale ešte viac v skutočnom živote. Kamarát, ľúbim ťa - ďakujem za všetko,“ napísal Tom Felton.