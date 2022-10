Slávna speváčka (67) na staré kolená šokuje: Dala sa potetovať!

LOS ANGELES - To je ale prekvapenie! Legendárna speváčka Annie Lennox (67) tiež patrí medzi hviezdy, ktoré sú aktívne na sociálnych sieťach. Tam v uplynulých dňoch zverejnila príspevok, ktorým mnohých priaznivcov poriadne prekvapila. Hviezda sa totiž dala potetovať.

Annie Lennox je legendárna speváčka, hudobníčka a skladateľka. Obrovský úspech zaznamenala nielen ako členka legendárneho dua Eurythmics, ale aj ako sólová umelkyňa. Nečudo, že má množstvo priaznivcom po celom svete.

Na sociálnej sieti Instagram má umelkyňa viac ako 530-tisíc followerov, s ktorými sa v týchto dňoch podelila o zaujímavú novinku. Jej telo totiž najnovšie zdobí tetovanie. Ako Annie prezradila, ide vôbec o prvé v jej živote. „Na to nie je nikdy neskoro,” znie jedna z mnohých nadšených reakcií od fanúšikov. „A to ten človek, čo ťa tetoval nebol nervózny? Je to veľká zodpovednosť robiť prvé tetovanie takejto hviezde,” pridal sa ďalší fanúšik.