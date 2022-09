Speváčka Gwen Stefani (52) prepadla PLASTIKÁM: Fanúšikovia šokovaní najnovším VIDEOM... NESPOZNALI JU!

LOS ANGELES - Gwen Stefani je na svetovej hudobnej scéne už od začiatku 90. rokov. A vždy pútala pozornosť svojou prirodzenou krásou. Dnes má však už viac ako 50 rokov a zdá sa, že so stárnutím sa veľmi nezmierila. Jej tvár je totiž stále perfektne napnutá, ako by mala 20. Je evidentné, že si k tomu dopomáha skrášľujúcimi zákrokmi. No tým zjavne prepadla až príliš... Fanúšikovia ju totiž na najnovšom videu už ani nespoznali!

Gwen Stefani sa do povedomia verejnosti dostala začiatkom 90. rokov spolu s kapelou No Doubt. Pesničkami ako Don't Speak vtedy bodovali v hitparádach a speváčka pútala pozornosť svojou prirodzenou krásou. Imidžom pripomínala ikonickú Marilyn Monroe... No odvtedy uplynulo už takmer 30 rokov a blondínka sa s plynúcim časom zjavne nezmierila.

Mladosť sa snaží predĺžiť všetkými možnými spôsobmi a neodmieta ani pomoc plastických chirurgov. No zdá sa, že sa jej to už trochu vymklo spod kontroly. Nedávno prijala pozvanie do televíznej šou Setha Mayersa a sociálnymi sieťami začala kolovať upútavka... No a tá fanúšikov doslova šokovala. Keby si totiž neprečítali, že na kresle sedí Gwen Stefani, ani by ju nespoznali.

Galéria fotiek (5) Gwen Stefani v časoch svojej najväčšej slávy.

Zdroj: SITA

Zhodovali sa v tom mnohí komentujúci. „Som celoživotným fanúšikom Gwen a nespoznal som ju. Som tak zmätený,“ napísal jeden z fanúšikov. „Bez menovky na televíznej obrazovke by ste vôbec nevedeli, že to je Gwen Stefani!“ dodali ďalší. Je evidentné, že speváčka má botox v čele, zväčšené pery či dokonca upravené oči. Veď posúďte sami!