Samovražda moderátorky (†27) krátko pred svadbou: Je známy dôvod jej konania... Doma našla cudzie nohavičky!

WISCONSIN - Na topkách sme vás počas týždňa informovali o moderátorke menom Neena Pacholke (†27), ktorá šesť týždňov pred svadbou spáchala samovraždu. Dnes už je zrejmý dôvod jej konania. So snúbencom mali veľké nezhody a on dokonca pár dní pred tým svadbu odvolal.

Smrť krásnej a večne usmiatej blondínky zasiahla mnohých. A hádam každý si v súvislosti s tým kládol otázku - Prečo?. Neena Pacholke sa totiž mala vydávať. Avšak namiesto svadobných príprav riešila úplne iné záležitosti.

Ako zistil Daily Mail, ona a jej snúbenec Kyle Haase rozhodne neprežívali idylku. Ich dvojročný vzťah bol vraj plný hádok, kvôli tomu, že to on preháňal s chľastom a riešili aj viaceré milostné aféry. Priatelia krásnej moderátorky sa zhodli na tom, že to bola práve ona, kto vynakladal viac úsilia, aby všetko fungovalo. „Vyzeralo to tak, že Neena ho miluje viac, než on ju,” uviedol jeden z priateľov.

Dvojica si spolu kúpila nový dom, kde vlastne Neena neskôr spáchala samovraždu. Ako vyšlo najavo Kyle sedem týždňov pred ich veľkým dňom svadbu zrušil. Blondínka istej priateľke prezradila, že doma našla cudzie nohavičky. Neena svojho snúbenca tiež podozrievala, že sa dal dokopy s bývalou partnerkou.

Jeden z priateľov dvojice prezradil, že Kyle kamarátovi nedávno ukazoval nahé fotky, ktoré mu bývalá milenka poslala. „Pozri sa na tie prsia a zadok. Kiež by Neena mala takéto telo,” uviedol vraj. Daily Mail sa usiloval s moderátorkiným snúbencom skontaktovať. Na telefonáty ani správy však neodpovedal.