Problémovú hviezdičku opäť načapali s EX: ROZCHOD číslo 2 a… Zas sú SPOLU?!

Galéria fotiek (3) Amanda Bynes kedysi hviezdila vo filme Čo to dievča chce.

Zdroj: Warner Bros/Instagram A.B.

LOS ANGELES - Kedysi úspešnej mladej herečke Amande Bynes (36) sa pred niekoľkými rokmi úplne zrútil život. Už to vyzeralo tak, že si ho opäť dáva dokopy, našla si lásku a plánovala svadbu. No ani s tou to nie je ružové. Pred mesiacom totiž oznámila už druhý rozchod s Paulom Michaelom. No ani ten zjavne nebol definitívny. Dvojicu totiž paparazzi opäť načapali spolu!