EROTIKOU nabitá dovolenka promi dvojice: Známy športovec sa svojej sexi ženy nevie nabažiť!

Slávna herečka sa do povedomia fanúšikov dostala hlavne vďaka filmovej sérii Bad Boys. Ďalej účinkovala vo filmoch ako Breaking In, Kolíska do hrobu a diváci si ju môžu pamätať aj ako porotkyňu z talentovej šou America's Got Talent.

Galéria fotiek (9) Gabrielle Union a jej partner Dwyane Wade tvoria sympatický pár.

Zdroj: Instagram

Známa umelkyňa si mometnálne užíva letnú dovolenku na španielskom ostrove Mallorca. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram pravidelne pridáva fotky zo svojich letných dobrodružstiev. Spoločnosť jej robí jej manžel, bývalý basketbalista Dwyane Wade.

Zábery z lode, na ktorej trávia svoj voľný čas, ukazujú, že medzi dvojicou to iskrí stále rovnako, ako keď sa dali dokopy. Dwane sa na nich nevie od Gabrielle odtrhnúť a celebritný párik na nich predvádza poriadne divoké pózy.

Dvojica sa dala dokopy v roku 2008 a svoj vzťah spečatili svadbou v roku 2014. Pre oboch ide už o druhé manželstvo. Víťaz troch prsteňov určených pre víťazov NBA má z predchádzajúcich vzťahov tri deti. Manželia spolu vychovávajú dcéru Kaaviu (3), ktorú im vynosila náhradná matka.