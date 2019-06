Promi pár si užíva Grécko: On svalnáč, jeho staršia žena v bikinách je fakt kus!

Gabrielle Union účinkovala v sitcomoch, zahrala si vo viacerých filmoch (10 vecí, ktoré na tebe nenávidim, Bad Boys 2, Bravo, girls!, Kolíska do hrobu a iné), verejnosť ju pozná aj ako aktivistku a najnovšie porotkyňu v talentovej súťaži.

Čo sa týka súkromia, sympatická hviezdička nerobí prehnané tajnosti. Dokonca v roku 2017 napísala knihu s názvom We´re going to need more wine, v ktorej priznala, že v priebehu troch rokov prekonala deväť potratov. Túžbu po dieťatku jej vynahrádzali aspoň traja synovia basketbalistu Dwayna Wadea, za ktorého sa v lete 2014 vydala. V novembri 2018 sa dvojici narodila dcérka Kaavia, ktorú im porodila náhradná matka.

Gabrielle je spokojná a šťastná, čo je pri pohľade na ňu jasné asi každému. Aktuálne objavuje krásy gréckych ostrovov, odkiaľ posiela priateľom a priaznivcom pozdravy v podobe plavkových fotografií. Znie až neuveriteľne, že Union oslávi tento rok 47. narodeniny, však?!

Zdroj: Instagram

Zdroj: Instagram

Zdroj: Instagram