Promi dcéra ohuruje sexepílom: Chlapi máte smolu! Miluje tohto športovca!

Hokejista Aris Rachevsky sa pri príležitosti nedávneho "Dňa priateliek" pochválil práve spoločnou fotkou s krásnou začínajúcou modelkou. Na Instagram dal záber, ako si vymieňajú sladký bozk. „Šťastný deň priateliek láske môjho života!” napísal športovec, ktorému sexi frajerku určite závidí nejeden rovesník.

Začiatkom tohto roka sa Leni podelila so svetom o to, že s priateľom oslávili spoločne už tretieho Valentína. Vyzerá to tak, že ich láska len kvitne. Kráske sa však darí nielen v súkromí, ale aj v pracovnej sfére.

Počas nedávneho vystúpenia v Today show sa jej slávna mama Heidi podelila o svoje nadšenie z toho, že sa Leni púšťa do plnenia svojich modelingových snov. Zároveň prezradila, že sa Leni bude sťahovať do New Yorku. „Sťahuje sa do Veľkého jablka. Tam som začínala aj ja, takže mám pocit, že ide v mojich šľapajách. Som na ňu taká hrdá. Posledný rok sa venuje modelingu, čo je neuveriteľné. Predvádzala už napríklad pre Dolce & Gabbana," hrdo poznamenala matka štyroch detí.

Práca spojená s modelingom je len polovicou Leniných pôsobivých plánov. Okrem toho sa v Amerike bude venovať aj štúdiu na univerzite. „Teším sa z nej, ale ešte viac som z nej nadšená, že práve nastúpila do školy, do ktorej vždy chcela ísť," pokračovala Heidi. „Bohužiaľ, presťahuje sa do New Yorku, ale som z nej veľmi nadšená, že môže robiť všetky veci, ktoré vždy chcela,“ uzavrela.

