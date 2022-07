Po rokoch návrat do Hollywoodu: Herca z Múmie by ste nespoznali… Má takmer 300 kíl!

LOS ANGELES - Brendana Frasera (53) v 90. rokoch preslávila filmová séria Múmia. No diváci si ho môžu pamätať aj ako Georga, kráľa džungle. Herec mal našliapnuté na slušnú kariéru, no po tom, čo v roku 2003 upozornil na sexuálne obťažovanie zo strany vplyvného muža, dostal sa na takzvaný blacklist. Až teraz začína hrať opäť... Na nových záberoch by ste ho však ani nespoznali, má takmer 300 kíl!

Kariéra Brendana Frasera upadla v roku 2003. Vtedy herec upozornil na to, že ho vtedajší prezident Hollywoodskej asociácie pre zahraničnú tlač Philip Berk sexuálne obťažoval. Spomínaný muž mal herca počas obedu chytať za zadok a tlačiť mu na intímne partie. No ten všetko poprel a herca dal na takzvaný blacklist.

Odvtedy Brendan nedostal žiadnu hereckú úlohu... Až pred pár rokmi sa mu režiséri začali ozývať opäť. Zahral si napríklad v kriminálke Sudden Move, čoskoro sa objaví v komiksovke Batgirl a úlohu si strihne aj v Killers of the Flower po boku hviezdnych hercov Leonarda DiCapria a Roberta De Nira.

Galéria fotiek (11) Brendan Fraser

Zdroj: Walt Disney Pictures

Teraz sa však na verejnosť dostali zábery z pripravovanej americkej psychologickej drámy s názvom The Whale. No a tam by ste Brendana ani nespoznali. Od čias, kedy hviezdil vo filmoch Múmia, síce pribral a stratil aj zopár vlasov... No v tomto filme je zmenený doslova na nepoznanie. Zahral si totiž obézneho, takmer 300-kilového samotára. Pozrite, ako vyzerá!

Galéria fotiek (11) Zdroj: Profimedia