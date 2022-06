OBROVSKÝ ŽIAĽ mladého speváka: SMRŤ milovanej snúbenice v DEŇ SVADBY... Na 8-mesačného synčeka zostal sám!

LONDÝN - Mal to byť najkrajší deň ich života... Spevák Tom Mann (28), ktorý sa zviditeľnil účinkovaním v šou X Factor, je zdrvený. Uplynulú sobotu sa mal oženiť so svojou milovanou partnerkou Danielle (34), ktorá však náhle zomrela.

Spevák Tom Mann prežíva najhoršie obdobie svojho života. V pondelok na sociálnej sieti Instagram oznámil, že jeho milovaná snúbenica Danielle Hampson v sobotu ráno zomrela. Príčina smrti nie je známa, avšak nevedno, že by mala blondínka nejaké zdravotné problémy. Len nedávno na sociálnu sieť pridávala momentky zo spoločnej dovolenky, ktorú si užili na Sardínii.

„Nemôžem uveriť, že píšem tieto slová, ale moja milovaná Dani - môj najlepší priateľ, moje všetko a ešte viac, láska môjho života - v sobotu ráno zomrela. To, čo malo byť najšťastnejším dňom nášho života, skončilo nezvratne zlomeným srdcom. Mám pocit, že som vyplakal oceán,” napísal v úvode svojho príspevku spevák.

Zároveň vyjadril veľký smútok z toho, že sa s Dani nestihli postaviť pred oltár, nestihli si vymeniť manželské sľuby, ani zatancovať prvý manželský tanec. „Budem navždy nosiť tento prsteň, ktorý som mal nosiť na znak mojej nepodmienečnej lásky k tebe,” uviedol Tom.

Zdrvený spevák v príspevku tiež uviedol, že sa ich 8-mesačného synčeka Bowieho bude snažiť vychovávať tak, ako to obaja plánovali. Tiež sľuboval, že ich dieťa bude vedieť, akou úžasnou matkou bola a spraví všetko pre to, aby na neho boli pyšní. „Moja drahá Dani, to najjasnejšie svetlo v každej miestnosti. Môj svet bez teba je tak tmavý. Navždy mi budeš chýbať,” zmienil v odkaze Tom, ktorý si je dobre vedomý toho, že kvôli malému synčekovi musí byť silný.