Kardashianka sa narvala do "miliónových" šiat po Marilyn a... Och, veď ona ich ZNIČILA!

Rozhodnutie Kim Kardashian obliecť si na MET Gala šaty po legendárnej Marilyn Monroe už od začiatku sprevádzala kritika. „Boli vytvorené pre Marilyn. Nikto iný by v nich nemal byť videný,” vyjadril sa na margo toho návrhár Bob Mackie, ktorý ich navrhol. Aj Medzinárodná rada múzeí sa zhoduje na tom, že historické odevy by mali ostať zachované pre ďalšie generácie. Len tak ich nosiť je preto nevhodné.

Navyše, oblá Kardashianka sa spočiatku do šiat nezmestila. Avšak zaťala sa a v priebehu krátkej doby schudla 7 kg. Výsledkom bolo to, že sa v nich napokon na spomínanom podujatí pyšne pretŕčala.

Galéria fotiek (5) Kim Kardashian a Pete Davidson

Zdroj: SITA

A hoci by sa zdalo, že kritika bola zbytočná, nie je tomu tak. Ako najnovšie vyšlo najavo, Kim tieto ikonické šaty totiž zničila. Dokazujú to zábery, ktoré na Instagrame zverejnil zberateľ Scott Fortner. Na šatách chýbajú viaceré kryštáliky odtrhnuté, niektoré visia na nitke a štruktúra látky pri zipse je viditeľne poškodená.

„Stálo to za to? To je také smutné! Veď to je ako keby niekto zničil Picassovo dielo,” znejú komentáre pohoršenej verejnosti.